Justin Bieber şi Selena Gomez s-au despărţit! Cântăreţul s-ar fi cuplat cu un model Victoria's Secret!

Justin Bieber și Selena Gomez s-au despărțit! Cântărețul s-ar fi cuplat cu un model Victoria's Secret!

Ştire online publicată Sâmbătă, 10 Noiembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Cântărețul Justin Bieber, în vârstă de 19 ani, și actrița Selena Gomez, în vârstă de 20 de ani, s-au despărțit după o relație care a durat aproape doi ani.Cei doi au început relația în februarie 2011 și s-au despărțit săptămâna trecută, transmite realitatea.net.La începutul acestei săptămâni, Bieber a fost surprins alături de Barbara Palvin, un model al casei Victoria's Secret, în vârstă de 19 ani.Știrea despre despărțirea celor doi a surprins presa mondenă americană pentru că, recent, Bieber a spus că nu merge nicăieri fără Selena.Cântărețul este considerat una dintre marile surprize ale galei American Music Awards 2010 - unde a câștigat patru trofee -, dar și ale ultimilor doi ani. Albumul său de debut, intitulat "My World 2.0", s-a vândut în aproape două milioane de exemplare în Statele Unite ale Americii.De asemenea, Selena Gomez, ambasador UNICEF, este la fel de cunoscută. Ea și-a lansat cel de-al treilea album, "When The Sun Comes Down", după ce, în 2010, a cucerit fani în toată lumea cu "A Year Without Rain", fiind totodată și proprietara unei linii vestimentare de success.