Justin Bieber, acuzat oficial de vandalism, după ce a vopsit cu un spray o clădire în Brazilia

Ştire online publicată Sâmbătă, 09 Noiembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Cântărețul canadian Justin Bieber a fost acuzat în mod oficial de vandalism, după ce a vopsit cu un spray o clădire din Brazilia, transmite Mediafax.ro.După o anchetă care a durat trei zile, autoritățile locale l-au pus oficial sub acuzare pe artistul în vârstă de 19 ani, întrucât desenele cu graffiti sunt considerate ilegale în Brazilia, informează contactmusic.com.Un cotidian brazilian de mare tiraj a publicat o serie de fotografii care îl prezentau pe cântărețul nord-american, alături de câțiva prieteni din anturajul său, în timp ce vandaliza cu un spray cu vopsea zidurile unui hotel din Rio de Janeiro.Potrivit autorităților locale, Justin Bieber va fi amendat pentru faptul că "a marcat și a murdărit o clădire sau un monument urban".Incidentul s-a petrecut pe 6 noiembrie, iar zidurile stropite cu vopsea aparțin Hotelului Nacional din Rio de Janeiro, care este închis de ceva vreme.Autoritățile braziliene spun că vor avea nevoie de 30 de zile pentru a analiza toate probele înainte de a anunța suma cu care va fi amendat cântărețul.Potrivit E!News, echipa care asigură paza artistului a declarat pentru autoritățile braziliene că muzicianul a primit permisiunea din partea primăriei din Rio de Janeiro să vopsească cu graffiti o altă clădire, însă agenții de pază au considerat că acea zonă nu era suficient de sigură și au decis să meargă într-o altă zonă, presupunând că zidurile pe care le-au vopsit aparțineau unei clădiri abandonate.Justin Bieber nu încearcă să ascundă incidentul și a postat pe contul său de pe platforma Instagram numeroase fotografii care îl prezintă alături de desenele sale cu graffiti."Toate locurile în care am făcut desene cu graffiti au fost aprobate. Nu sprijin vandalizarea cu graffiti a clădirilor private", afirmă cântărețul într-un text care însoțește acele fotografii.Justin Bieber s-a aflat în Brazilia pentru a susține o serie de concerte în cadrul turneului său mondial "Believe", organizat pentru a-și promova cel mai recent album de studio, care poartă același titlu.Justin Bieber, în vârstă de 19 ani, a copilărit în orașul Stratford din provincia canadiană Ontario, dar în prezent locuiește în Statele Unite ale Americii. Artistul canadian a câștigat patru American Music Awards în 2010. Albumul său de debut, intitulat "My World 2.0", s-a vândut în aproape două milioane de exemplare numai în Statele Unite ale Americii. Bieber s-a situat pe locul al treilea în topul celor mai influente persoane realizat de revista Forbes în anul 2012.