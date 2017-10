Jurnalul Andreei Bălan, încuiat cu trei lacăte

Ştire online publicată Sâmbătă, 07 Februarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Andreea Bălan își păstrează toate amintirile din perioada sa de glorie cu trupa Andre și nu numai, într-un jurnal la care însă doar ea are acces.De-a lungul timpului, de când era idolul generației ei, și crea isterie printre adolescenți cu trupa Andre, artista a înșirat pe hârtie toate gândurile sale, trăirile intense, bucuriile și dezamăgirile.Doar că la jurnalul său, la care ține foarte mult, doar ea are acces. Asta pentru că Andreea îl ține încuiat cu nu mai puțin de trei lacăte, potrivit celor mărturisite de tatăl vedetei, Săndel Bălan.”Nu știu exact ce a scris Andreea în jurnal. Probabil tot ce are legătură cu trupa Andre. Eu unul îmi amintesc foarte bine acea perioadă, în care practic, trupa Andre, le-a îmbogățit pe florărese, asta pentru că fetele se întorceau de pe scenă cu zeci de buchete de flori, de la fiecare spectacol”, a mai spus Săndel Bălan pentru Libertatea.