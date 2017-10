Julia Roberts, în rol de soldat

Ştire online publicată Joi, 14 Mai 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Actrița americană va interpreta o femeie-soldat întoarsă din Irak într-o comedie romantică în care vor mai juca Anne Hathaway, Jessica Alba, Shirley MacLaine și Jennifer Garner, potrivit Hollywood Reporter, consultat de Agerpres. Filmul „Valentine’s Day” va urmări destinele unor personaje diferite aflate în căutarea dragostei la Los Angeles (California, vest) de Ziua Îndrăgostiților, printre care actrița distinsă cu Oscar, însă și Jessica Biel, Ashton Kutcher și Bradley Cooper. Shirley MacLaine o va interpreta pe mama Juliei Roberts, o pensionară care îl anunță pe soțul său că a avut cândva un amant, în timp ce Anne Hathaway va juca rolul unei asistente într-o agenție artistică. Filmul este produs de studioul New Line, care a cunoscut un mare succes cu comedia romantică „He’s Just Not That Into You”.