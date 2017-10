José González concertează în România

Cântărețul suedez José González va susține primul său concert din România pe 5 decembrie, în clădirea The Ark din Capitală, la distanță de o zi de la recitalul unui alt „trubadur” suedez - Jay-Jay Johanson, informează organizatorii evenimentului, One Event. Concertul face parte dintr-o serie de evenimente ce-și propun să aducă în fața publicului bucureștean artiști suedezi contemporani care se bucură de o apreciere unanimă în Europa și nu numai. Născut în Gothenburg, Suedia, în 1978, José a crescut într-o familie în care a avut ocazia să intre în contact cu muzica încă din copilărie, tatăl său de origine argentiniană reușind să-i imprime gustul pentru sonorități latino-americane, care, mai târziu, avea să se armonizeze cu înclinația artistului către eclectismul pop-ului britanic și american al anilor ’80. În iunie 2003, el a debutat în Suedia cu EP-ul „Crosses”, urmat în toamna aceluiași an de albumul „Veneer”. În paralel, el urmează un master în biochimie la Uni-versitatea din Gothenburg, pe care însă este nevoit să îl abandoneze în favoarea carierei muzicale. Albumul de debut și mini-turneul care au urmat se bucură de un succes neașteptat atât în țările scandinave, cât și în alte câteva țări europene și atrage atenția casei de discuri londoneze Peacefrog. Discul este lansat oficial în Marea Britanie în primăvara anului 2005, iar câteva luni mai târziu și în SUA, prin Mute Re-cords. Presa muzicală britanică îl apreciază, iar difuzările la radio și aparițiile live îi întăresc statutul de cantautor de succes, caracterizat prin felul cald și în același timp original cu care reușește să dubleze chitara rece cu o voce soft, melodioasă.