Jordan şi Peter Andre divorţează

Jordan și Peter Andre divorțează

Ştire online publicată Miercuri, 13 Mai 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Fostul model Playboy Katie Price și Peter Andre au anunțat că mariajul lor a luat sfârșit, potrivit site-ului Contactmusic, consultat de Agerpres. Price, cunoscută și sub numele de Jordan, și Andre au confirmat luni că vor divorța, după patru ani și jumătate de la căsătorie. Cei doi, care s-au cunoscut la filmările emisiunii „I’m A Celebrity... Get Me Out Of Here!”, s-au căsătorit în 2005, în cadrul unei ceremonii extravagante, la Castelul Highclere din Hampshire, Anglia. Ei au doi copii împreună, Junior, un băiețel de trei ani, și Princess Tiaamii, o fetiță de un an.