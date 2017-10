Jojo este mămica unui băieţel de nota 10

Jojo este mămica unui băiețel de nota 10

În noaptea de joi spre vineri, actriþa, cunoscutã mai mult sub numele de, a adus pe lume primul ei copil. Bebeluºul a primit numele deºi a luat nota 10 la naºtere. Micuþul are 3,370 kilograme ºi 51 de centimetri ºi a venit pe lume printr-o operaþie de cezarianã. Jojo a mãrturisit în repetate rânduri cã era pregãtitã cu douã nume pentru bebeluº, Ionuþ pentru bãiat ºi Ana, numele bunicii sale, în cazul în care copilaºul ar fi fost fetiþã. Ea ºi soþul sãu nu au dorit sã afle sexul copilului pânã în clipa în care acesta a venit pe lume, iar vestea cã e bãieþel i-a bucurat nespus. „Am plâns cele mai frumoase lacrimi din viaþa mea! ªi eu ºi Ionuþ am trãit un moment de miracol când am fost anunþaþi cã avem bãiatul pe care ni l-am dorit atât de mult", a mãrturisit Jojo.