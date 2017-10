Jojo, despre festivalul din Kavarna: „Cel mai tare concert rock la care am mers“

Ştire online publicată Miercuri, 20 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

După ce a cântat și a dansat la concertele susținute de Bon Jovi și Judas Priest, Jojo a luat drumul Bulgariei pentru a participa la unul dintre cele mai tari concerte rock din Europa.Actrița a ajuns în România luni seara și a scris pe Facebook că s-a distrat de minune în Kavarna, localitatea situată în zona de nord a litoralului bulgăresc al Mării Negre.„Acum am intrat pe ușă. Ne-am întors de la Kavarna! A fost unul dintre cele mai tari concerte rock la care am mers vreodată. Comunitatea e extrem de liberă... Blocurile sunt pictate cu rockeri celebri și se pare că și primarul e un mare fan al genului!”, scrie Jojo pe contul său.Festivalul „Kavarna Rock” a avut loc între 15 și 17 iulie. Printre trupele care au urcat pe scenă în cele trei zile sunt: Lake of Tears, Sonata Arctica, Paradise Lost și Sylosis.