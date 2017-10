Jojo, alături de noul iubit pentru prima dată

Ştire online publicată Miercuri, 29 Octombrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

După ce, până acum, s-au "afișat" împreună doar pe rețelele de socializare, Jojo și Paul Ipate au venit împreună la un Gala The One, fiind pentru prima dată când cei doi apar împreună la un eveniment de o asemenea anvergură.Îmbrăcată într-o rochie foarte decoltată, lungă, cu părul prins în coadă și cu un ruj roșu pe buze, Jojo a venit la Gala 10 ani The One la brațului iubitul ei, Paul Ipate.Acesta nu s-a lăsat nici el mai prejos în ceea ce privește eleganța și a optat pentru un costum închis la culoare și cămașă albă, la care a purtat un papion în aceeași culoare cu rujul actriței.Jojo și "Combinatozaurul" Paul Ipate sunt împreună de mai bine de trei luni și au recunoscut asta pe paginile lor de Facebook, fiind, în rest, foarte discreți, scrie click.ro.