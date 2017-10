Johnny Depp s-a logodit cu Amber Heard

Sâmbătă, 18 Ianuarie 2014.

Actorul Johnny Depp s-a logodit cu iubita lui, actrița Amber Heard, căreia i-a oferit un inel de logodnă în ajunul Crăciunului, potrivit unor surse citate de US Weekly.Amber Heard, care are o relație cu Johnny Depp din 2012, a fost surprinsă, la începutul săptămânii, purtând pe inelarul mâinii stângi un inel cu diamante, în care era montată o perlă neagră, pe care încerca să îl ascundă de fotografi. "Cererea în căsătorie a avut loc cu ceva vreme în urmă, dar ea (Amber, n.r.) nu a purtat inelul. S-a întâmplat în ajunul Crăciunului. Amber a avut nevoie de timp ca să se hotărască. L-a refuzat înainte (...) înainte să spună da. A așteptat și a avut nevoie să se gândească mult timp la acest lucru”, a declarat un prieten al cuplului pentru revista Us Weekly, potrivit B1.ro.