Johnny Depp, cel mai iubit actor american

Ştire online publicată Sâmbătă, 21 Ianuarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Americanii il iubesc pe Johnny Depp, acesta a fost numit pentru al doilea an consecutiv actorul preferat al Americii in topul anual Harris Poll.Starul seriei "The Pirates of the Caribbean" i-a devansat pe Clint Eastwood si pe Denzel Washington, clasati pe pozitiile imediat urmatoare.Pe locurile patru si cinci in acest clasament al popularitatii se mai afla Tom Hanks si legendarul John Wayne.In primele zece pozitii ale preferintelor cinefililor americani se mai gasesc: George Clooney, Sandra Bullock, Harrison Ford, Will Smith si Adam Sandler.