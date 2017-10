John Travolta, un nou scandal SEXUAL: ar fi avut o relaţie de 6 ani cu un bărbat, pilot de avion

John Travolta, un nou scandal SEXUAL: ar fi avut o relație de 6 ani cu un bărbat, pilot de avion

Ştire online publicată Joi, 30 August 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Dezvăluiri incendiare ale unui pilot de avion, fost angajat al lui John Travolta! Doug Gotterba susține că a avut o aventură de șase ani cu actorul, cu mult înainte ca Travolta să se căsătorească cu Kelly Preston, menționează Realitatea.net.De asemenea, publicația jurnaliștii de la The National Enquirer au publicat declarația pilotului care susține că Travolta a recunoscut că are o preferință pentru bărbați, după nunta sa din 1991.Realitatea.net mai scrie că, în timpul celor șase ani de aventură, Travolta a avut mai mulți parteneri sexuali și chiar dorea să facă un film XXX.Aventura celor doi s-ar fi încheiat în 1992, la un an după ce acesta s-a căsătorit cu actrița Kelly Preston.