Jimi Hendrix, protagonistul unui DVD cu imagini pornografice

Ştire online publicată Luni, 29 Martie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

DVD-ul „Jimi Hendrix: The Story Of The Lost Sex Tape”, care conține 11 minute de imagini pornografice al căror protagonist este legendarul chitarist, va fi lansat pe 3 mai în SUA de compania Kaleidoscope, informează presa americană. Potrivit companiei care va lansa DVD-ul, filmarea a fost descoperită în 2007, din întâm-plare, în urma unei licitații. Considerat de mulți critici cel mai valoros chitarist din toate timpurile, Jimi Hendrix a făcut carieră în anii muzicii hippie, când a uimit întreaga lume prin talentul său de instrumentist. S-a numărat printre par-ticipanții la celebrul festival în aer liber de la Woodstock și a murit, în condiții neelucidate, în 1970, la doar 27 de ani. Cele mai multe ipoteze privind decesul său vizează supra-doza de medicamente, alcoolul și drogurile, la fel ca în cazul altor doi artiști din aceeași perioadă, Janis Joplin și Jim Morrison, liderul grupului The Doors.