Jennifer Lopez vinde inelul de logodnă de la Mark Antony cu 4 milioane de dolari

Ştire online publicată Vineri, 16 Decembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Divortul artistei Jennifer Lopez devine tot mai scandalos. Diva s-a hotarat sa vanda inelul de logodna primit de la fostul sot, Marc Anthony, cu suma de 4 milioane de dolari (13 milioane de lei), ca sa uite de mariajul lor.Jennifer Lopez (42 de ani) taie in carne vie. Diva nu se da in laturi sa-l jigneasca grav pe fostul sot, MarcAnthony (43 de ani). Astfel, J.Lo a anuntat ca vrea sa se scape de pretiosul inel ornat cu un diamant albastru de 8,5 carate, pe care el i l-a facut cadou cand s-au logodit.Diva s-a hotarat sa renunte la frumoasa bijuterie cu scopul de a da un nou start vietii sale. Jennifer spune ca este hotarata sa vanda toate darurile primite de la Marc.Divort dupa 7 ani de casnicieJennifer Lopez si Marc Anthony au anuntat ca se despart in luna iulie, dupa 7 ani de casnicie. Din maria­jul lor au rezultat gemenii Max si Emme, in varsta de 3 ani. Deocamdata, copiii au ramas cu mama lor. Jennifer si-a regasit conso­larea in bratele dansatorului Caspar Smart, in varsta de numai 24 de ani.