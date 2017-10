Jennifer Lopez, înşelată cu… un bărbat?!

Jennifer Lopez, înșelată cu… un bărbat?!

Ştire online publicată Miercuri, 20 Iunie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Jennifer Lopez e în culmea fericirii: tocmai și-a început turneul mondial și îl are alături pe iubitul și dansatorul ei, Casper Smart, cu aproape 20 de ani mai tânăr.În spatele ușilor închise, se pare însă toy boy-ul vedetei are cu totul și cu totul alte dorințe decât să fie în preajma ei. Deși J. Lo îl răsfață în toate modurile posibile și îi oferă chiar o alocație lunară, Casper un e fericit, pentru că tot ce și-ar dori ar fi să fie... lângă iubitul lui secret. Se pare că dansatorul ar avea o idilă cu un bărbat, folosind mare parte din banii de la Jennifer ca să-i facă acestuia cadouri. Publicația on-line Celebdirtylaundry.com citează o sursă din anturajul lui Casper: „J. Lo ar fi în stare să facă orice pentru el. Săraca... are numai ghinioane, acum a dat de un tip care nu poate sta departe de bărbați”.