Jennifer Lopez îl vrea înapoi pe Marc Anthony?

Ştire online publicată Luni, 17 Septembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Se pare că Jennifer Lopez încă mai suspină după fostul soț, cântărețul Marc Anthony, scrie showbiz.ro.Potrivit CDL, oficializarea divorțului dintre Lopez și Anthony se apropie cu pași repezi, motiv pentru care Jen începe să aibă îndoieli. The National Enquierer scrie, de asemenea că, deși îl are pe mai tânărul și arătosul Casper Smart lângă ea, vedeta este nefericită.„Jennifer are mari îndoieli legate de divorțul ei. La sfârșitul lunii octombrie acesta trebuie să se oficializeze, însă ea se gândește tot mai mult la Marc. Și-a dat seama că se simte foarte bine în preajma lui Casper și că îi place compania lui, dar el este mult prea tânăr și nu are de gând să se căsătorească. Jennifer încă are sentimente pentru fostul soț, știe că este un tată fantastic, însă este prea orgolioasă pentru a purta o discuție cu el. A vorbit însă cu prietenii lor comuni din dorința de a se apropia din nou de Anthony”, a declarat o sursă pentru The National Enquierer.