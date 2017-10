Jean-Luc Godard, regizorul care ignoră Hollywood-ul

Ştire online publicată Luni, 30 August 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Hollywood-ul îl așteaptă pe legendarul regizor francez Jean-Luc Godard să primească premiul Oscar pentru întreaga carieră, dar artistul nu răspunde la niciun mesaj trimis de către Academia Americană de Film, informează The Independent. Academia a anunțat, miercuri, că Godard va primi premiul Oscar pentru întreaga activitate, premiu ce recompensează „extraordinara sa distincție” și „excepționala contribuție” la arta cinematografică. Dar, după două zile de eforturi, Academia încă nu a reușit să îl informeze pe Godard de acest lucru. „Scrisori, faxuri, telefoane, toate au rămas fără răspuns”, notează The Independent, subliniind că lipsa răspunsurilor ar putea însemna un singur lucru: autorul îi ignoră deliberat. „Am încercat să dăm de el începând de marți, de la ora șapte seara”, a declarat, pentru Hollywood Reporter, directorul executiv al Academiei Americane de Film, Bruce Davis. „Am încercat să îi trimitem faxuri, să îi dăm telefon, am trimis e-mail-uri asociaților sau prietenilor săi. I-am trimis chiar o scrisoare formală prin FedEx”, a completat acesta. Godard este cunoscut pentru ideile sale comuniste și pentru faptul că mereu a avut o părere proastă despre Statele Unite ale Americii și Hollywood. Deși filmul său „Cu sufletul la gură/ A bout de souffle” (1960) a devenit un clasic și l-a făcut celebru, transformându-l pe regizor într-unul din promotorii „noului val” francez, Godard a refuzat constant ofertele marilor studiouri și a făcut aproape toate cele 70 de filme ale sale din bani puțini, în limba sa natală. Nici în prezent artistul nu are un agent care să intermedieze chestiuni precum cea legată de premiul Academiei, așa că a-l contacta pe Godard este o activitate de dimensiuni kafkiene. Numărul său de telefon este un secret bine păzit, iar varianta e-mail-ului este aproape de neluat în considerare, deoarece Godard își realizează scenariile la mașina de scris și refuză internetul din principiu. Astfel, având în vedere că Godard urăște călătoriile lungi cu avionul (care îl împiedică să fumeze iubitele sale țigări Gitanes), temerile că nu va veni, în noiembrie, la evenimentul în cadrul căruia se decernează Oscarurile onorifice sunt întemeiate. De-a lungul timpului, doar câțiva destinatari ai acestor premii nu au venit să ridice celebra statuetă, printre care s-a numărat și Audrey Hepburn (care a murit în acel an). Godard are și faima de a nu apărea la evenimente formale . În 2007 ar fi trebuit să fie prezent la ceremonia Academiei Europene de Film, când i s-a decernat premiul pentru întreaga activitate. În ultimul moment, acesta a decis să stea acasă, motivându-și absența printr-un mesaj bizar. „De fiecare dată spun «mulțumesc» și «nu, mulțumesc»”, scria în mesaj. „Când cineva spune că am creat cât într-o viață, trebuie să accept acest lucru. Dar spiritul meu critic nu mă lasă să fac asta. Nu cred că am o carieră. În franceză, cuvântul poate însemna și carieră de piatră, iar, dacă acesta din urmă este sensul premiului, accept distincția”, a încheiat acesta.