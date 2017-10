Jane Fonda: "Nu pot să mai văd un film dacă am fumat marijuana"

Joi, 19 Februarie 2015

Jane Fonda a dezvăluit într-un interviu că fumează marijuana. "Nu pot să mai văd un film dacă am fumat marijuana. Am văzut în trecut filme după ce fumasem (marijuana, n.r.) și îmi spuneam: 'Acesta este probabil cel mai bun pe care l-am văzut vreodată'. Apoi, revedeam filmul, trează, și îmi spuneam: 'Oare ce-a fost în capul meu?'", a declarat actrița americană, scrie libertatea.ro.Cât despre condiția sa fizică, Jane Fonda a povestit: "Oamenii spun: 'Dumnezeule! Cum reușești să te menții atât de... bla bla bla'. E simplu. Am făcut o operație estetică. Am vorbit deja despre acest lucru. Nu contează. Ceea ce contează este să înțelegi că întotdeauna poți să te simți mai bine. Că trebuie să continui să ai încredere. Devine mai greu pe măsură ce îmbătrânești. Dar trebuie să rămâi curajos și să continui să mergi dincolo de zona ta de confort și să descoperi acele lucruri de care ai nevoie pentru a deveni așa cum îți dorești să fii".