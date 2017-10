J. Lo şi Marc Anthony au îngropat securea războiului!

J. Lo și Marc Anthony au îngropat securea războiului!

Ştire online publicată Miercuri, 18 Ianuarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Daca saptamana trecuta cei doi se amenintau, iata ca acum Marc si Jennifer se tin de mana.Se pare ca J Lo si Marc Anthony au trecut peste neintelegeri.In timp ce isi promovau noul proiect, "Q'Viva ", cei doi au pozat in cei mai buni prieteni."Ne simtim foarte bine impreuna", a declarat Jeniffer Lopez.In timp ce diva are o relatie cu Casper Smart, dansatorul ei in varsta de 24 de ani, Marc se distreaza cu un model de origine venezueleana, Shannon De Lima, 24 de ani.Artistul a postat pe pagina sa de Facebook o fotografie in care o tine in brate si o saruta pe noua sa iubita, adaugand mesajul "Multumesc!".Marc Anthony a scris despre noua sa relatie si pe contul de Twitter, spunand: " Pentru Shannon, statuia mea de libertate. Sarutari, iubito".