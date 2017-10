Iuliana Tudor, de 18 ani lângă acelaşi bărbat

Iuliana Tudor, de 18 ani lângă același bărbat

Ştire online publicată Luni, 14 Ianuarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Iuliana Tudor (35 ani) este de 18 ani împreună cu soțul ei, Răzvan Văcăroiu (43 ani), și spune că răbdarea este cheia succesului într-o relație.„O relație de 18 ani trece prin multe etape. Eu am crescut lângă Răzvan, m-am dezvoltat lângă el, e omul care mă cunoaște cel mai bine și care a avut răbdare. Este cu 8 ani mai mare ca mine. A fost îngăduitor cu faptul că o femeie pe care o cunoști la 18 ani trece prin multe transformări până la 35, cât am eu acum. A știut să ia fiecare moment, cu bune, cu rele și să găsească o constantă”, a spus Iuliana Tudor pentru revista Viva.Mamă a unui băiețel de 2 ani, Iuliana Tudor mărturisește că viața ei este minunată de când l-a adus pe lume pe Tudor.„Cred că 2012 a fost cel mai frumos an din viața mea. De când a venit Tudor pe lume trec altfel zilele. Pot să spun că a fost atâta dragoste în anul ăsta, încât e ușor copleșitor pentru mine. A venit din toate părțile și total neașteptat, când te trezești înconjurat de atâta dragoste, e minunat. Mă uit în ochii lui și nu-mi mai trebuie nimic”, a spus vedeta TVR.