Iulia Vântur, susţinută de părinţi în relaţia cu actorul indian

Iulia Vântur, susținută de părinți în relația cu actorul indian

Ştire online publicată Marţi, 04 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Iulia Vântur are binecuvântarea familiei ei pentru relația cu actorul Salman Khan. Surse din anturajul vedetei au dezvăluit, pentru Click!, că părinții vedetei chiar îl plac pe actorul indian. Au doar o singură supărare: se tem că o vor vedea tot mai rar pe Iulia!Părinții vedetei de la Pro TV au numai cuvinte de laudă despre Tom Cruise de India, cum i se mai spune actorului Salman Khan. O apropiată de-a Iuliei a povestit, pentru Click!, că aceștia îl plac pe viitorul lor ginere. „Îl conside-ră un bărbat arătos și frumușel pentru fiica lor. Iulia nu le-a spus chiar de la început care este motivul pentru care merge atât de des în India, însă atunci când a văzut că lucrurile devin serioase și că povestea apare și în presă, le-a spus totul”, a povestit o sursă citată de click.ro.Un singur lucru i-a cam întristat pe părinții vedetei, care locuiesc în Iași: se tem că din cauza lui Salman Khan ei își vor vedea fiica tot mai rar, mai ales dacă ea va alege să înceapă o carieră și o viață nouă în India. Iulia Vântur este extrem de atașată de părinții ei, cu care, așa cum a declarat de câte ori a avut ocazia, are o relație specială. „Sunt unicul copil, așa că legătura este foarte puternică. Părinții mei sunt singurele persoa-ne pe care mă pot baza, în care am încredere și care știu că mă iubesc necondiționat”, declara Iulia într-un interviu.Nu aceleași lucruri frumoase se pot spune despre părinții actorului. Selim, tatăl lui Salman Khan, a catalogat-o în presa din India pe Iulia drept o carieristă și a declarat că fiul său nu caută genul acesta de femeie pentru a o lua de soție.