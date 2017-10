Iulia Vântur şi Virgil Ianţu formează un cuplu?

Iulia Vântur și Virgil Ianțu formează un cuplu?

Ştire online publicată Miercuri, 17 Aprilie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Foarte multe lucruri s-au scris despre viața amoroasă a Iuliei Vântur după despărțirea de Marius Moga, din august 2011, însă vedeta a păstrat mereu discreția asupra vieții sale private după acel moment. Cei doi au pozat împreună, însă după aceea nu și-au mai vorbit. Ulterior, se pare că Iulia și Virgil Ianțu ar fi și plecat împreună, ceea ce este surprinzător în condițiile în care despre Ianțu se știa că este implicat într-o relație de lungă durată. "Aveam nevoie să fiu singură. O mare parte din energia și atenția mea i-am acordat-o și de aceea aveam nevoie să fiu singură, să mă reculeg. Am crescut împreună cu Marius, am evoluat împreună și ne-am modelat unul pe altul. Lângă el am învățat ce înseamnă dragostea pură. După ce ne-am despărțit am simțit o dragoste necondiționată pentru el pe care i-o port și în ziua de astăzi", declara, anul trecut, Iulia Vântur, scrie showbiz.ro.