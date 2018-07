Iulia Vântur, primele declaraţii după ce a revenit în România. Ce a spus despre relaţia cu Salman Khan

Iulia Vântur, primele declarații după ce a revenit în România. Ce a spus despre relația cu Salman Khan

Iulia Vântur a fost invitată la o emisiune tv, unde a făcut declarații despre viața sa din India, dar a comentat și relația cu Salman Khan.



"În India, cânt. Avem viză de lucru. Am lansat patru cântece noi, urmează altele două. Cele patru au fost pentru două filme. Am experimentat rap-ul pentru prima oară în viața mea…



M-am obișnuit cu tot ce e acolo. Orice țară are plusuri și minusuri. Ideea e să vezi lucrurile bune. Am învățat să apreciez mai mult țara noastră. până la urmă, dacă te preocupi de lucrurile pozitive, viața ta devine mai frumoasă.



Mă relaxez la o fermă, la o casă de vacanță pe care o avem undeva într-un loc foarte frumos. E și un munte pe care m-am cățărat de câteva ori", a spus Iiula Vântur.





Întrebată despre Salman Khan, vedeta a răpuns: "A devenit prietenul națiunii! Nu se poate să nu discutăm despre... Săracul nu se simte foarte bine dacă nu vorbim despre el. E fericit, e bine, a lansat un film și se află în America. Eu am avut un alt spectacol", scrie romaniatv.net





Iulia Vântur a revenit pentru câteva zile în România și a făcut primele sale declarații la o emisiune de televiziune.