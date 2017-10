Iulia Vântur: „E o carte ce mi-a ajuns la suflet, fiecare femeie se regăseşte în ea“

Iulia Vântur: „E o carte ce mi-a ajuns la suflet, fiecare femeie se regăsește în ea“

Ştire online publicată Luni, 20 August 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Atunci când are timp liber, Iulia Vântur iubește să se delecteze cu cititul unei cărți bune sau cu un film bun.Prezentatoarea știrilor de weekend are o opțiune clară când vine vorba de cartea preferată. Aceasta este „Eat, Pray, Love” de Elizabeth Gilbert. „E cartea în care fiecare femeie se regăsește, care explorează etape importante din viața unei femei. Autoarea acestei cărți are acest dar al cuvintelor, a reușit să găsească cele mai potrivite forme de a exprima anumite stări și a făcut-o cu sinceritate, tocmai de aceea cred că a reușit foarte ușor să implice cititorul în poveste. E o carte ce mi-a ajuns la suflet”, a mărturisit frumoasa blondă.