Iulia Vântur, dspre actuala iubită a lui Moga: "Este pur şi simplu o întâmplare sau cine ştie?"

Iulia Vântur, dspre actuala iubită a lui Moga: "Este pur și simplu o întâmplare sau cine știe?"

Ştire online publicată Luni, 14 Iulie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

S-au despărțit după patru ani de relație, însă nu își poartă pică. Iulia Vântur și Marius Moga au rămas amici, ba chiar uneori se mai aud la telefon. De când „Micul Mozart” s-a cuplat cu Bianca Lăpuște, o nouă blondă care pare copia fidelă a fostei iubite, gurile rele au speculat că între cei doi foști iubiți ar fi apărut resentimente.Iulia Vântur susține că nu o macină câtuși de puțin faptul că fostul ei iubit și-a refăcut viața sentimentală, culmea, tot cu o blondă, care pe deasupra îi seamănă izbitor. Vedeta tv mărturisește că nu are nimic de împărțit cu Bianca Lăpuște, noua parteneră a lui Marius Moga, ba chiar este fericită că artistul și-a găsit jumătatea.„Mă bucur pentru Marius. Noi doi am rămas prieteni, după despărțire. Așa este și firesc să-i dorești unui prieten tot binele din lume. Îi doresc să fie fericit cu ea. Că a ales-o pe Bianca din același trust, nu cred că are vreo legătură acest lucru. Este pur și simplu o întâmplare sau - cine știe? - poate mâna destinului!”, a spus Iulia Vântur pentru spynews.ro.