Iulia Vântur debutează în teatru

Iulia Vântur va juca într-o piesă de teatru regizată de Horațiu Mălăele ce va avea premiera în această primăvară, la Teatrul Metropolis. Prezentatoarea emisiunii „Dansez pentru tine”, care va reîncepe în curând la Pro Tv, și a Știrilor Pro Tv din diminețile de week-end va face parte din distribuția unui musichall ce cuprinde viața dramatică și opera marelui pictor Toulouse Lautrec. „Voi fi prezentă pe scenă aproape pe toată durata spectacolului. Am șansa de a da viață mai multor personaje și, astfel, am reușit să înțeleg mai bine epoca și viața marelui Toulouse Lautrec. Trebuie să-mi folosesc toate resursele, să am abilitatea de a face trecerea rapidă între caractere total diferite - de la o artistă de cabaret la iubita pic-torului - Susanne Valadon, de la cântăreața Jane Avril la mama lui Touluse Lautrec - contesa Adele. E o suită de personaje care construiește pas cu pas portretul lui Touluse Lautrec, atmosfera acelor vremuri, epoca în care Mouline Rouge-ul era în mare vogă, în care Touluse și-a lăsat amprenta”, povestește plină de emoție vedeta Pro Tv.