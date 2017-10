Iulia Vântur: „Am învăţat multe de la Mihaela Rădulescu şi Andreea Marin”

Iulia Vântur: „Am învățat multe de la Mihaela Rădulescu și Andreea Marin”

Ştire online publicată Miercuri, 19 Octombrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Iulia Vântur are o experiență de peste zece ani în televiziune! Iar când vine vorba de celebritate, vedeta de la Pro TV spune că a dobândit succesul furând meserie de la cei mai buni oameni din presă.Frumoasa blondă mărturisește că respectă și admiră foarte mult două persoane dragi publicului românesc. În opinia Iuliei, Andreea Marin și Mihaela Rădulescu sunt două femei puternice care i-au fost model.„Andreea Marin și Mihaela Rădulescu și-au lăsat amprenta și vor rămâne în istoria televiziunii. Le respect, le admir pentru carierele lor, pentru ce au oferit publicului. Cred că fiecare om, din branșa și nu numai, a avut ceva de învățat de la fiecare din ele”, a comentat vedeta pentru conform ADP.Cât despre relația cu Ștefan Bănică, Iulia spune că ea și soțul Andreei Marin se înțeleg foarte bine.„Comunicarea cu Ștefan a fost bună de la început. Amandoi am înțeles că avem același scop, că trebuie să ne completam unul pe celalalt. Amandoi am fost obișnuiți să lucrăm în echipă, cu partener - eu la știri și el la teatru, cred că și asta ne-a ajutat. În timp am învățat sa ne simțim pe platou și să sărim unul în sprijinul celuilalt. Ștefan are o experientă de 25 ani pe scenă cred, eu am implinit de abia 10 de cand am întrat in televiziune, asa ca am considerat ca am multe de invatat de la el, de la intreaga echipă”, a mai spus Iulia.