Iulia Vântur, alături de mama ei: „Nu ştiu cum o voi putea răsplăti vreodată“

Iulia Vântur, alături de mama ei: „Nu știu cum o voi putea răsplăti vreodată“

Ştire online publicată Sâmbătă, 08 Decembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Frumoasa prezentatoare de la „Dansez pentru tine” s-a urcat în avion și s-a dus la Iași, pentru a fi alături de familie, dar în special, pentru a o serba pe mama ei.„Astăzi știu că mama a fost fericită și asta mi-a făcut inima să zburde de bucurie. Știu că i-am făcut cel mai simplu și mai frumos cadou, cel pe care și-l dorea: să fim împreu-nă”, a scris blondina pe un site de socializare.Iulia a împărtășit cu prietenii ei virtuali un pic din viața ei personală și a vorbit plină de căldură despre ziua pe care a petrecut-o cu cea mai importantă persoană din viața ei, cea care i-a dat viață.„Ca de fiecare dată, când merg la ea, îi duc flori. Ultima dată i-am dus un portbagaj plin cu flori. În toți anii ăștia i-am umplut casa de flori, pen-tru că știu că le iubește. Am luat-o prin surprindere, chiar nu se aștepta să vin pentru că îmi știa bine programul. Am sărbătorit cu tort, mâncare, ca la mama acasă, multe râsete, zâmbete, amintiri, povești. Cu mama aș putea povesti o viață, aș putea râde o alta și ne-am putea iubi încă nouă vieți. Dar ea e acum, în viața asta, lângă mine și merită să o prețuiesc, cu tot ce are mai frumos: căldură, dragoste, gingășie, altruism, onestitate, loialitate, simplitate. Nu știu cum o voi putea răsplăti vreodată. Încerc, din suflet, să-i dăruiesc la rându-mi momente frumoase, care să o facă să se simtă specială, apreciată, iubită, mândră că mi-a dat viață.Astăzi am simțit că i-am oferit exact lucrurile astea. Iar ea mi-a dăruit, așa cum numai ea știe... dragoste și acel moment doar al nostru. momentul meu cu mama... la o cafea”, a scris cu emoție Vântur.