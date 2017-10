S-a despărțit de Dan Circaru și s-a consolat în brațele fostului iubit

Iulia Vântur a dormit o noapte la Moga!

Ştire online publicată Luni, 13 August 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Face ce face și tot în brațele lui Moga se întoarce. După o idilă de numai două luni și ceva cu afaceristul Dan Alexandru Moreno, blonda și-a regăsit liniștea tot în apartamentul fostului iubit, căruia i-a făcut o vizită nocturnă, prelungită până a doua zi, dimineața. Marius Moga și Iulia Vântur s-au despărțit prima dată în ianuarie 2009, blonda bifând, în doar câteva luni, două idile scurte cât o ploaie de vară cu Bogdan Vlădău și bucătarul Nicolai Tand. După aceste eșecuri sentimentale, și-a dat seama că tot pe Marius îl iubește, cei doi împăcându-se în luna iunie a aceluiași an. Toate bune și frumoase până în august 2011, când cei doi și-au spus din nou „La revedere!”, considerând că e mai bine să meargă pe drumuri separate. Totuși, au rămas în relații amicale, niciunul dintre ei nereușind să închege vreo relație serioasă, chiar dacă Iulia părea la începutul unei povești promițătoare cu afaceristul Dan Alexandru Moreno, poreclit „Circaru”. Însă și această idilă s-a terminat la fel de repede cum a și început, fapt confirmat în exclusivitate de „Circaru” pentru revista Ciao!: „Nu mai este nimic între mine și Iulia. A fost mai mult o pasiune din partea mea, decât din a ei, dar acum fiecare este cu viața sa”. Prezentatoarei de la Pro TV i s-a făcut imediat dor de Marius, pe care l-a vizitat în toiul nopții chiar în propriul apartament, asta după ce a trecut mai întâi pe la o șaormerie, de unde a luat două „cu de toate” pentru o inedită cină romantică. Vizita Iuliei s-a lăsat cu prelungiri și s-a încheiat abia a doua zi dimineața, la ora 11.00, vedeta ieșind din bloc extrem de surâzătoare. Deși există șanse mari ca cei doi să-și reia povestea de dragoste, Iulia s-a dovedit a fi extrem de discretă. Întrebată dacă îi era dor să doarmă în patul lui Moga, blonda s-a eschivat: „Nu este vorba despre asta. Suntem foarte buni prieteni în continuare, la fel cum am fost. Nu ne-am certat niciodată. Am vorbit toată noaptea”.