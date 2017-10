Iulia şi Mihai Albu, din nou împreună

Iulia și Mihai Albu, din nou împreună

Ştire online publicată Miercuri, 08 Mai 2013. Autor: Cuget Liber Online.

În martie și-au spus oficial adio, dar se pare că dorul a fost prea puternic. Astfel, în Noaptea de Înviere, Mihai și Iulia Albu au revenit brusc la sentimente nobile. Mihai a declarat pentru libertatea.ro că după atâta suferință pricinuită de divorț, timp în care a slăbit în jur de opt kilograme, se simte, în sfârșit, fericit! Mihai și Iulia au fost căsătoriți timp de șapte ani, așa că le-a fost greu să petreacă Paștele separat. Cea care a făcut primul pas spre marea împăcare a fost Iulia, ea invitându-și fostul soț acasă, chiar în Noaptea de Înviere, la o felie de cozonac și la un pahar de vin roșu.Întâlnirea s-a dovedit a fi benefică relației lor, căci au lăsat deoparte reproșurile și s-au comportat ca pe vremuri, când formau un cuplu fericit. Aceasta i-a povestit unei prietene că l-a reprimit în dormitor pe Mihai, căci nu mai putea de dorul lui, și că a doua zi nu l-a mai lăsat să plece, oprindu-l la prânzul de Paște, unde l-a răsfățat cu friptură de miel cu portocale, preparată chiar de ea.Contactat de reporterii ziarului Libertatea, designerul de încălță-minte s-a ferit să ofere prea multe detalii, căci ține la intimitate, însă era vizibil bucuros: „Am fost la Iulia, am luat masa cu ea și cu fiica noastră. Ne-am simțit foarte bine. Sunt foarte fericit!”.La întrebarea dacă sunt șanse ca el și Iulia să mai locuiască sub același acoperiș, Mihai a spus, plin de optimism: „Da, și suntem pe drumul cel bun!”.Cei doi foști soți s-au apropiat tot mai mult în ultima săptămână, ei fiind surprinși de paparazzi în timp ce se plimbau prin parc, împreună cu fetița lor, Mikaela. Persoane din anturajul lor susțin că Mihai și Iulia sunt suflete-pereche și că s-au iubit mereu, chiar dacă după divorț s-au ironizat serios pe la emisiunile TV. Designerul e decis să lupte pentru dragostea Iuliei și spune că nu se va lăsa până nu vor fi din nou împreună.„Nu trebuia să vorbesc vreodată despre divorț. Am spus-o la nervi și uite unde am ajuns!”, a spus acesta.