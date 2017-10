Iulia Albu, obsedată de lucrurile scumpe

Ştire online publicată Joi, 22 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Iulia Albu a făcut o adevărată pasiune pentru o broșă care costă nu mai puțin de 10.000 de euro. Flapper Girl adoră să poarte diamante și piese unicat care să-i pună în evidență excentricitatea.Ca orice femeie, Iulia Albu are o pasiune aparte pentru bijuterii, așa că de când și-a lansat look-ul Flapper Girl, vedeta este atentă la fiecare apariție pe care o are. Se pare că a făcut deja o obsesie pentru o piesă Art Nouveau a celebrului brand Masriera, o frumoasă broșă cu email și diamante, pe care o poartă într-un mod neconvențional, în păr.Iulia Albu face senzație când se afișează cu broșa al cărui preț se ridică la 10.000 de euro, o piesă care a fost realizată în ediție limitată și cu care a bifat deja mai multe apariții la evenimentele mondene. Și dacă bijuteriile sunt scumpe, pantofii sunt pe masură, căci și pentru aceștia, Iulia Albu a făcut o adevărată obsesie. Chiar dacă are 1,75 metri înălțime, ea nu se sfiește deloc să se urce pe tocuri înalte de 15 și chiar de 18 sau până la 20 de centimetri. Nici când a fost însărcinată în luna a opta, nu a renunțat la pantofii înalți, deși a stârnit controverse.Și pentru că imaginea contează întotdeauna, Iulia nu se poate despărți niciodată de ochelarii Tom Ford, cumpărându-și chiar două perechi identice, pentru a se asigura că îi are mereu la îndemână. Stilul său recognoscibil începe să-și pună amprenta și în cariera Iuliei Albu, aceasta deținând în prezent funcția de fashion editor al celei mai cunoscute publicații dedicate mireselor din România, precum și cea de colaborator în același domeniu al unei publicații internaționale. De asemenea, vedeta este în prezent, intens curtată de mai multe branduri de lux pentru a le promova produsele, fiind în acest moment una dintre cele mai „scumpe” vedete de la noi, potrivit showbiz.ro.