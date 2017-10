Iulia Albu o face praf pe Andra: "Nu înţeleg de ce nu renunţă la aceste rochii din perdea"

Iulia Albu o face praf pe Andra: "Nu înțeleg de ce nu renunță la aceste rochii din perdea"

Sâmbătă, 24 Mai 2014.

Iulia Albu este deja cunoscută pentru modul în care critică vedetele pentru aparițiile pe care ea le consideră neinspirate sau chiar dezastruoase. De data aceasta, cea care a intrat în gura fashion-editorului a fost nimeni alta decât Andra Măruță.Iulia Albu a criticat-o dur pe Andra, spunând despre ea că tot timpul alege ținute urâte precum "rochiile din perdea", care, în opinia ei au un aspect prea ieftin, ca și acelea cumpărate din piață."Nu iese din aceste ținute de Bucur Obor. Nu înțeleg de ce nu renunță la aceste rochii din perdea. Nu pot să cred că nu vrea să iasă din acest tipar. Îmi pare rău că trebuie să o critic din nou și nu, chiar nu exagerez. Nu am cum să exagerez. Nota mea pentru ea este -79(...) Soțul ei se îmbracă mult mai bine. Per ansamblu el este ok", a declarat Iulia Albu în cadrul emisiunii Wowbiz de la Kanal D, scrie libertatea.ro.