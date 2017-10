Iulia Albu l-a uitat pe fostul soţ. Are pe altcineva

Iulia Albu l-a uitat pe fostul soț. Are pe altcineva

Firea umană este complexă și are multe aspecte. De asta s-a convins Mihai Albu, a cărui soție a ales să-și refacă viața alături de un bărbat care provine din anturajul fostului cuplu, separat recent printr-un divorț.Într-un interviu acordat Ziare.com, designerul scoate la suprafață câteva amănunte interesante despre cel care a intrat în viața fostei sale soții, la câteva zile după separare."Respectivul face parte din grupul unor prieteni. I-am spus Iuliei că m-a deranjat acest lucru. A zis că e liberă să facă așa cum vrea. Poate să se afișeze cu oricine, cu oricâți", a precizat Mihai Albu despre ultimele opțiuni sentimentale ale Iuliei.Întrebat dacă îl cunoștea mai de mult pe bărbatul din viața fostei soții, designerul a răspuns: "Nu, nu. Pe dânsul nu, dar știu că face parte din acel grup. Este un cetățean străin și s-au văzut de mai multe ori, iar ea a acceptat să iasă cu dânsul și separat, dar destul de repede. E ok că a ieșit."Referitor la o întâlnire între cei doi, Mihai a afirmat că până în prezent nu l-a cunoscut pe cel care a intrat în viața Iuliei. "Nu, nu l-am văzut. Probabil sunt în tatonări", scrie libertatea.ro. Mihai Albu este răvășit din cauză că Iulia a fost capabilă să treacă atât de repede la o altă relație. "Ce pot să mai zic? Crezi că mi-e ușor când îmi văd fosta soție lângă un alt bărbat? Nu mi-e indiferent, nu mă simt confortabil. Este alegerea ei, face ce vrea. N-am cum să-i impun nimic. Nimeni nu știe ce e în sufletul meu", a recunoscut Mihai Albu, potrivit Ring. "Nu mai pot să comentez nimic. În ultima perioadă, am trecut prin destule și am sufletul încărcat. E adevărat că multe dintre acțiunile ei n-au fost pe placul meu. Am iubit-o foarte mult. Și acum țin la ea. Nu vreau să-i reproșez nimic. Când fetița va crește mare, va vedea și va discerne dacă acțiunile mamei au fost bune sau rele", a mai spus el."După divorț, Iulia s-a apropiat mai mult de soții Amato și a conti-uat să iasă cu ei, dar și cu un bun prieten al acestora, un italian înăltuț, slăbuț și cu părul lung, pe care îl poartă prins în coadă" - după cum l-au descris sursele celor de la Cancan. Între proaspăta divorțată și italianul de 40 de ani s-a înfiripat o idilă, scrie showbiz.ro.