Iulia Albu, despre Andreea Raicu: "Ceva îmi spune că NU VA COMENTA NICI ACUM"

Ştire online publicată Sâmbătă, 11 Octombrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

În lumea modei, lucrurile nu sunt așa roz precum par. Rivalitățile, unele justificate, altele gratuite, sunt la ordinea zilei. O astfel de competiție de imagine, neasumată încă decât de una dintre părți, este aceea dintre Iulia Albu și Andreea Raicu.Sunt fanul ei numărul 1. Fusta nu e de toamna, înțeleg că vrea să își promoveze semi-porcăriile pe care le face. Pantofii nu. Are ceas, mă mir că nu are un elastic de păr pe mână lângă prostioarele de acolo. La gât are pietre false, blana e că nuca în perete lângă fustă aia. Părul... e că și când nu a avut timp să își facă nimic. Nu știe ce face, deși cromatic e totul ok. O ajut și îi ofer trofeul Bau Bau. Se laudă cu mii de euro, dar nu are bani de o ținută de toamnă? Am pretenții că se autointitulează formator în modă, trebuie să demonstreze asta. Ceva îmi spune că nu va comenta nici acum.", a fost comentariul Iuliei Albu.