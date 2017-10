Iulia Albu DĂ DE PĂMÂNT cu NUNTA lui Connect-R: "KUNG FU, mămăligă, izmene şi viori"

Iulia Albu DĂ DE PĂMÂNT cu NUNTA lui Connect-R: "KUNG FU, mămăligă, izmene și viori"

De data aceasta, Iuliei Albu nu i-a plăcut organizarea. De la tematica aleasă de către miri - "gipsy-moldoveneasacă" și până la modul în care s-au distrat invitații, fashion editorului i s-a părut că nimic nu e cum trebuie.Mai mult, aceasteia i s-a părut revoltător și faptul că, după părerea ei, Connect-R s-ar fi dezis de etnia sa, pe care, nu demult, o afișa cu mândrie.Nu pot să mă abțin... ;)) De ce este atât de greu să fii mândru de ceea ce ești? Nu știu câți ați urmărit nuntă lui Conectar/Konect-R la naiba! :))) Însă eu una mă declar complet pierdută în peisaj. Păi da' cum așa ceva! Auziți voi declarație "am ales o nuntă cu tematică gipsy, moldovenească. Aici nu am folosit figuranți, cei pe care îi vedeți sunt pe bune români." Zise CONNECT-R OFFICIAL arătând către câțiva reprezentanți ai etniei. WTF?????Aloooooo! Păi și cu tricoul acela purtat cu mândrie cu "Sunt țigan" cum rămâne?Românii(populație a imperiului Român) și rromanes/țiganii sunt 2 nații complet diferite. Se spune ȚIGĂNEASCĂ/RROMANES nu gipsy! În rest, "KUNG FU" mămăligă, izmene și viori (...) Numai miere, mămăligă și sarmale (...)", a comentat Iulia Albu pe pagina ei de socializare, scrie libertatea.ro.