Iulia Albu: "Am nevoie de cinci minute să îmi revin din şocul initial"

Iulia Albu: "Am nevoie de cinci minute să îmi revin din șocul initial"

Ştire online publicată Marţi, 22 Iulie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Iulia Albu a analizat primele imagini de la nunta lui Pepe cu Raluca Pastramă. Ea a tinut sa isi dea cu parerea cu privire la tinutele pe care le-au purtat atat mireasa cat si nasa. Fosta sotie a lui Mihai Albu va analiza pe larg in cadrul emisiunii WOWbiz de joi toate vedetele prezente la marele eveniment."Inainte de a imi exprima parerea, astept reactiile voastre la aceasta imagine. Nu de alta, insa am nevoie de 5 minute sa imi revin din socul initial... Here we go... Cum ar spune o reclama celebra, 'prea mult, prea ca la tara!'" a scris Iulia pe Facebook.