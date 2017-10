Iubitul te vrea in fusta chiar sicand dormi

Ştire online publicată Joi, 07 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Renunta la obiceiul de a-ti ascunde picioarele superbe in pantaloni. Oricat de sexy crezi ca pari in jeansii mulati pe corp, partenerul tau nu este prea incantat sa te vada asa. Noile cercetari efectuate de expertii americani scot la iveala faptul ca 98% din barbati sunt obsedati de femeile in fusta. Asadar, tine cont si de preferintele iubitului in materie de vestimentatie. Te vrea in fusta si cand dormi. Citeste mai departe