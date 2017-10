Iubitul Oanei Zăvoranu a vrut să se sinucidă. Motivul este incredibil!

Ştire online publicată Luni, 30 Martie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Nici bine nu a venit din vacanța din Maldive, că a și ajuns la poliție. Oana Zăvoranu a tras o sperietură soră cu moartea după ce iubitul ei, palestinianul Alex Ashraf, a plecat de acasă cu 150 de pastile."Eu am sunat la poliție pentru că el a plecat cu 150 de pastile la el. Eu, se știe, iau pastile ca să dorm. Știind că are antecedente suicidale, m-am speriat și am sunat la 112. Am spus că a plecat cu niște pastile și nu știu unde e. Ce crezi? El era în fața casei, cu bagajul", a declarat Zăvo, la Antena Stars."Am stat patru ore de vorbă cu noul meu avocat, cu privire la cele două procese pe care le am în desfășurare. Pe lângă faptul că este un om extraordinar de bun în ceea ce face, este și o persoană agreabilă. Și, aici, nenorocire mare! Alex a dedus, din ochi, că mie îmi place de avocat și că vreau să întrețin relații sexuale cu el", a mai spus bruneta.