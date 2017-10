Iubitul meu m-a bătut patru ani!

Ştire online publicată Joi, 20 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Cazul Alexandrei Stan, care a fost bătută crunt de impresarul ei a scos la iveală și alte situații tragice din rândul vedetelor de la noi. Loredana Chivu și-a mărturisit și ea drama:„Nu vreau să îi dau numele acelui bărbat. L-am cunoscut la 15 ani și fusese alături de mine în multe situații și eu m-am simțit mereu datoare față de el. Când a început relația s-a schimbat, avea și probleme cu alcoolul. Nu îi conveneau nici joburile mele. Găteam, făceam curat, făceam piața, nu trăiam ca o prințesă. Nu l-am înșelat niciodată. Eu îl iubeam. Am stat patru ani cu el și mă bătea foarte des. De exemplu, dacă făceam mâncare și aceasta nu era sărată sau nu îi plăcea era de ajuns să iau o palmă sau o înjuratură. Mi-a părut rău că mi-am pierdut niște ani din viață. Într-un an, de ziua mea a găsit motiv să mă bată. Mi-a dat o palmă, m-am lovit cu capul de pat și mi s-a umflat arcada. Dar tot pe mine mă făcea să mă simt vinovată. Avea un talent să se joace cu psihicul meu. Nu am făcut niciodată plângere la poliție pentru că îl iubeam. Speram să se schimebe. Dormeam cu icoana sub pernă, plângeam până la epuizare și speram să se întâmple o minune și să ne salvăm relația. Nu aș mai accepta așa ceva. Acum gândesc altfel”, a declarat Loredana Chivu, la emisiunea Un show păcătos, scrie libertatea.ro.