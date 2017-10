Iubitul Gabrielei Cristea aşteaptă un copil... de la altă femeie

Iubitul Gabrielei Cristea așteaptă un copil... de la altă femeie

Ştire online publicată Sâmbătă, 26 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

La mai bine de jumătate de an după ce a divorțat de Marcel Toader, Gabriela Cristea anunța că este din nou îndrăgostită. Vedeta de la Kanal D a recunoscut că are o relație cu Tavi Clonda, solistul trupei din emisiunea prezentată de Gabriela, „Te vreau lângă mine”.Din păcate, prezentatoarea tv are parte de o nouă dezamăgire în dragoste: Tavi Clonda mai are o iubită cu care are o relație de câțiva ani. În plus, se zvonește că aceasta este însărcinată într-o lună și jumătate cu artistul.„Sunt prieten cu Tavi. De la un prieten mult mai apropiat decât mine al cuplului Tavi și Valentina, știu că urmează să fie părinți, Valentina fiind însărcinată într-o lună și jumătate. Ei sunt de patru ani împreună și întotdeauna au avut o relație foarte frumoasă, bazată pe multă iubire și respect, i-am văzut de fiecare dată împreună, ea însoțindu-l la toate concertele și evenimentele la care el participa”, a declarat un prieten al lui Tavi Clonda pentru Cancan.ro, citează eva.ro.