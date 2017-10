Iubitul Adrianei Bahmuţeanu, de mână cu altă femeie

Iubitul Adrianei Bahmuțeanu, de mână cu altă femeie

Ştire online publicată Vineri, 29 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Mihai, iubitul Adrianei Bahmuțeanu, a fost surprins recent, la doar câteva săptămâni de la împăcarea cu vedeta de televiziune, de mână cu o altă femeie, mult mai tânără. Presa a speculat imediat cum că Mihai ar avea o iubită mai tânără, iar bărbatul a vrut să lămurească lucrurile.„Tânăra domnișoară mă iubește foarte mult, o iubesc foarte mult și eu. Este o nepoată foarte apropiată. Este fiica vărului meu bun. Suntem rude de sânge. Nu cred că se poate înțelege altceva. Noi am fost foarte apropiați de la nașterea ei, iar de o lună nu ne-am mai văzut. Acum am avut momentul și ne-am întâlnit pe drum și am depănat amintiri. Practic, pot să spun că am contribuit la creșterea ei. Mi se pare normal să fim așa de apropiați. O consider apropiată ca și sora mea. Am fugit de paparazzi pentru că am vrut să mă distrez cu ei prin oraș și îmi place la nebunie. În sfârșit am și eu cu cine să mă distrez. Dar sunt dezamăgit că s-au ținut puțin timp după mine. I-am explicat și Adrianei cât de apropiați suntem, o și cunoaște”, a declarat Mihai la emisiunea Wowbiz, de la Kanal D.