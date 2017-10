Iubita lui Bănică: "Dragostea înseamnă libertate"

Ştire online publicată Vineri, 13 Martie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Lavinia Pârva și Ștefan Bănică ezită să vorbească despre relația lor, dar apropiații celor doi susțin că este posibil ca anul acesta să-și oficializeze relația. Cei doi artiști sunt logodiți de ceva vreme și, cel mai probabil, nunta va avea loc în afara țării."În general nu îmi place să vorbesc despre lucrurile astea. Sunt lucrurile mele intime și îmi place să rămână acolo. Dragostea înseamnă libertate, în primul și în primul rând. Mai gătesc din când în când pentru că îmi face plăcere.Asta o fac când am timp, mă relaxează. Să știi că am învățat să fac sărmăluțe și îmi ies foarte bine, culmea, mai bune chiar ca ale mamei mele. Nu i-a venit să creadă, dar trebuie să recunoaștem că așa e. Sigur, după rețeta ei. Chiar acum vreo săptămână am avut poftă să mănânc ceva. A fost foarte bun", a declarat Lavinia Pîrva, la Prima TV, scrie libertatea.ro.