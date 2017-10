Iubita lui Adi de la Akcent, milionară în euro

Ştire online publicată Joi, 10 Noiembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

De ceva vreme, Adi Sînă are o relație cu Anca Serea, însă puțină lume știe că prezentatoarea Prima TV e moștenitoarea unei averi de milioane. Anca a moștenit de la fostul soț, Filip Poplinger, câteva terenuri, păduri și imobile care valorează câteva milioane de euro.„Avem mai mult decât oamenii de rând, dar acești bani sunt pentru copiii noștri, pentru educația lor, pentru un viitor lipsit de griji”, a spus Anca Serea, pentru Cancan.La 17 ani, Anca a plecat din Tecuci ca să participe la concursul Elite Model Look. După câștigarea trofeului, în 1999, l-a cunoscut pe omul de afaceri Filip Poplinger, cu care are doi copii: David, în vârstă de 9 ani, și Sarah, de 5 ani.Filip Poplinger a fost însă răpus de o boală grea, iar Anca Serea a devenit, probabil, cea mai frumoasă văduvă din România. Acum, ea are o relație cu Adi de la Akcent, membru în juriul X Factor.