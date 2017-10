Iubirea nu inseamna dependenta totalade partener

Ştire online publicată Joi, 07 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Oricat de mult ti-ai iubi partenerul si oricat de legat ai fi de el, exista momente in care simti nevoia de a avea propria intimitate, libertate fizica, intelectuala, sociala, spirituala. Chiar daca ai o relatie care dureaza de multi ani, ai dreptul la viata in afara cuplului. Nu este imoral sa ai prieteni si interese care nu corespund cu ale partenerului. O viata sociala independenta va asigura amandurora sanatate afectiva si emotionala.Petreci foarte mult timp cu iubitul, aveti pasiuni comune si planuri impreuna. Cel mai probabil, iti sunt cunoscute afirmatiile de genul "apartinem complet unul altuia", "toate momentele libere, inclusiv vacantele, trebuie sa le petrecem doar impreuna", "vom imparti totul". Ei bine, toate aceste credinte sunt mai mult distructive decat constructive pentru un cuplu care-si doreste sa se dezvolte si sa treaca pe o treapta superioara. Va ingradesc dreptul de a va schimba si de a evolua in mod continuu. Ingredientul de baza al unei relatii trainice si fericite, in care partenerii progreseaza, este libertatea, spun expertii in terapia de cuplu. Iar a fi liber inseamna a-i oferi celui de langa tine un spatiu personal, a avea incredere in el si in tine, si a te bucura de viata alaturi de el. "Un hobby, un timp al intimitatii personale, un moment de reculegere, o pauza doar pentru tine par lucruri mici, dar sunt esentiale pentru a te reconecta la propria persoana si a te reintoarce intregit in cuplu si in orice alta relatie umana sau profesionala cu care ai de a face", spune psihoterapeutul Lena Rusti.Primii pasi spre independentaCa sa te bucuri de putina libertate in relatie trebuie mai intai sa-ti schimbi mentalitatea. Discuta apoi cu partenerul despre convingerile tale, clarificand urmatoarele aspecte:-nu suntem proprietatea celuilalt;-putem lua anumite decizii independent, fara a-l consulta pe celalalt;- vom imparti lucrurile importante;- nu depindem in totalitate unul de celalalt;- putem avea pareri si convingeri diferite;- cheltuielile comune sunt comune, dar putem avea si cheltuieli separate;- putem petrece momente libere separat.Ce implica libertatea in doiA fi independent nu inseamna ca poti sa flirtezi noaptea in club cu altcineva, sa lipsesti de acasa saptamani intregi sau sa?ti inseli partenerul. Trebuie sa-ti stabilesti niste limite ca sa nu te indrepti catre extreme. Nu este bine nici sa-l sufoci controlandu-l permanent cu telefoane, intampinandu-l imbracata cu hainele lui si adresandu-i intrebari de genul "cu cine ai vorbit?", "de ce ai stat atat?", care iti scot in evidenta insecuritatea, gelozia, teama disperata de a nu-l pierde. Fiind total dependenti unul de altul, nu veti avea o relatie armonioasa si de lunga durata. A fi liber inseamna sa-i oferi lui 80% din timpul tau si tie cam 20%. Citeste mai departe