Irina l-a cunoscut pe Putin: „Am stat împreună, prieteneşte”

Irina l-a cunoscut pe Putin: „Am stat împreună, prietenește”

Ştire online publicată Joi, 08 Noiembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Irina Nicolae, fosta componentă a trupei ASIA, trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Marius Vizer, președintele Federației Internaționale de Judo.Cei doi locuiesc în Budapesta, dar se plimbă mai mereu prin lume.„Eu și Marius avem casă și la Viena, căci el este cetățean austriac. Suntem peste tot. De cele mai multe ori reușesc să stau acasă, acasă însemnând Budapesta, doar cinci zile pe lună”, a spus Irina într-un interviu pentru OkMagazine.„Oricum, e foarte interesant că eu, călătorind foarte mult, și românii noștri fiind peste tot, nu există oraș în care să nu aud ui­te-o pe Irina de la ASIA. E o viață foarte frumoasă. Sunt foarte mân­dră de realizările lui, așa cum și el este foarte mândru de ale mele. Și datorită poziției pe care o are el, re­cunosc că am avut acces în anumite cercuri. Sigur, cu președinți de stat nu iei masa în fiecare zi. Din punc­tul ăsta de vedere, da, sunt cumva privilegiată, pentru că am avut oca­zia să-i cunosc poate pe unii dintre cei mai puternici oameni de pe pla­neta asta. Nu exagerez.Am avut ocazia să stau împreună cu Vladimir Putin, nu oficial, ci prietenește, asta datorită relației pe care o are cu Marius. Este foarte carismatic, un exemplu de lider. Am fost onorată. Și Putin, din punctul meu de vedere, este cel mai puter­nic om din lume. Îmi pare rău, să nu se supere ceilalți președinți…”.