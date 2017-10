Ioana Maria Moldovan, tocilara clasei

Ştire online publicată Vineri, 03 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Ioana Maria Moldovan își amintește cu nostalgie de copilărie. Prezentatoarea emisiunii "Poveștiri adevărate", de la Acasă TV, mărturisește că a fost un copil cuminte și silitor, care nu le-a dat bătaie de cap părinților.„Țin minte că eram timidă, copilăroasă, ambițioasă și una dintre marile mele preocupări la acea vârstă era să învăț și să trec de primul examen important din viața mea. Nu mă machiam deloc, nu fumam, nu chiuleam. Dar recunosc că la 14 ani am fost la prima mea petrecere, la ziua unui coleg. Tot atunci am câștigat la un concurs o tabără la munte și mi-am făcut primul oracol. Una peste altă, eu zic că am fost un copil liniștit care nu le-am dat bătăi de cap părinților mei, asta recunosc și ei”, a declarat Ioana Maria Moldovan pe blogul personal.