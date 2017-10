Ioana Ginghină nu credea că soţul său are stofă de familist

Ioana Ginghină nu credea că soțul său are stofă de familist

Ştire online publicată Luni, 28 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Ioana Ginghină se poate considera o femeie împlinită. Are o carieră de succes, un soț iubitor și o fetiță minunată.Deși ea și Alexandru Papadol formează un cuplu de șase ani, actrița a recunoscut că nu a crezut că mariajul ei o să aibă prea mari șanse de reușită, fiind convinsă că soțul ei nu are stofă de familist.„Alexandru este un om extraordinar de familist, adică eu, sincer, când m-am căsătorit cu el, nu credeam că o să fie așa. Noi ne-am căsătorit destul de rapid, ne-am cunoscut la filmări, eram numai într-o petrecere. N-am știut la ce ne legăm și uite că de data asta a fost un loz câștigător. S-a dovedit că Alexandru are stofă de familist”, a declarat Ioana, conform Agenția de Presă Mondenă.Însă cu trecerea timpului, relația lor a devenit tot mai solidă, iar acum Ioana spune că totul se bazează pe o prietenie profundă și o iubire adevărată.„Odată cu timpul, dacă se duce și pasiunea aia de început și rămâne iubirea aia sinceră, se duc și certurile. Devine o rutină toată treaba, o priete-nie foarte apropiată, cu iubire care se bazează foarte mult pe respect. Adică trebuie să-i respecți programul și libertatea celui de lângă tine. Și să dea Dumnezeu să fie până la moarte”, a completat vedeta, scrie click.ro.