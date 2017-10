Ioana Ginghină: Ne mai dorim foarte mult un copil, dar întârzie să apară

Ştire online publicată Joi, 03 Aprilie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

S-au dus vremurile când făcea furori cu silueta ei în telenovele precum "Numai iubirea" (2004), "Inimă de țigan" (2007), "Regina" (2008) sau "Îngeri pierduți" (2013), la Acasă TV.Acum, de când este șomeră pe tv, Ioana Ginghină (36 de ani) s-a îngrășat mai bine de 15 kg. Ne-a luat mințile cu pictorialul din Playboy, din anul 2005, apoi am admirat-o în telenovelele românești de la Acasă TV, unde a avut, în general, roluri de bombă-sexy.De când nu mai apare "pe sticlă" a devenit, cu normă întreagă, casnică, mamă și soție, însă aceste roluri nu-i displac deloc. Actrița Ioana Ginghină a recunoscut și ea că nu mai are corpul de odinioară și ne-a împărtășit, resemnată, motivul din cauza căruia a căpătat rotunjimi."Așa este, am mai pus niște kilograme, însă nu pot spune că mi-am schimbat garderoba pentru asta, deci nu mă deranjează. Este vorba despre o relaxare pe care o am de ceva timp, de când nu mai filmez și nu mai am așa de intens stresul de a fi slabă. Mai ales că îmi doresc să rămân gravidă, deci oricum voi avea mai multe kilograme în plus. Ne mai dorim foarte mult un copil, dar întârzie să apară. Poate că anul acesta va fi cu noroc. Acum m-am reapucat de alergat în aer liber, așa că poate voi mai slăbi puțin", ne-a declarat Ioana Ginghină. Deși nu mai are oferte în televiziune, artista se concentrează în prezent pe activitatea ei teatrală, scrie click.ro.