Ioana Ginghină: "Aş pune ceva în buze, dar nu cred că m-ar lăsa soţul"

Ioana Ginghină: "Aș pune ceva în buze, dar nu cred că m-ar lăsa soțul"

Ştire online publicată Vineri, 20 Iunie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Ioana Ginghină are 37 de ani și este o femeie foarte atrăgătoare. Cu toate aceastea, ea a dezvăluit, pentru www.ziarulring.ro, că ar vrea să recurgă la operații estetice."M-am gândit să fac operații estetice, mai ales că sunt prietenă cu Nicoleta Luciu, care le-a încercat aproape pe toate. Aș pune ceva în buze, dar nu cred că m-ar lăsa soțul. Alexandru îmi spune că sunt cea mai frumoasă, iar dacă el este mulțumit cum arăt, e bine.Scuzați-mi modestia, dar am avut întotdeauna sâni frumoși, lucru care m-a avantajat. Încă sunt la locul lor... Poate după al doilea copil se vor lăsa și cred că o să apelez la bisturiu. Important este să fiu OK eu cu mine. Tot am spus, să vedeți ce «piesă» mă fac după al doilea copil!", a declarat Ioana Ginghină.Actrița se laudă că, până acum, nu s-a vopsit niciodată."Nu mi-am vopsit părul niciodată, e culoarea lui naturală. Mă tem că o să-mi apară și mie firele albe în curând și va trebui să mă vopsesc, dar voi alege o culoare apropiată de natural", a afirmat vedeta, scrie libertatea.ro.