Ioan Gyuri Pascu, operat la ochi

Ştire online publicată Joi, 14 Iunie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Actorul Ioan Gyuri Pascu are din nou probleme de sănătate! Acum un an și jumătate, solistul a suferit un accident vascular cerebral, iar ieri, medicii au decis să-l opereze la ochiul stâng, în urma unui banal consult oftalmologic. Contactat de Click!, artistul a declarat că nu știe încă ce diagnostic i-au pus medicii.De când a divorțat de scriitoarea Daniela Pascu, parcă toate belelele s-au abătut pe capul lui Gyuri Pascu!Acum un an și jumătate, el a suferit un atac vascular cerebral, fiindu-i afectați și ochii.